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Коллеги главреда "Спутника и погрома" считают его гибель несчастным случаем

Они отмечают, что Егор Просвирнин не планировал суицид

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Гибель главного редактора внесенного Роскомнадзором в список запрещенных издания "Спутник и погром" Егора Просвирнина была несчастным случаем, а не суицидом, говорится в заявлении коллег журналиста, опубликованном в социальных сетях.

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"Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай. Егор не планировал кончать жизнь самоубийством", - говорится в сообщении. Произошедшее они считают "страшной случайностью".

Журналист и публицист Егор Просвирнин погиб в понедельник днем, выпав с четвертого этажа жилого дома на Тверском бульваре. В руках у него нашли газовый баллончик и нож. Для определения обстоятельств его гибели будет проведена судмедэкспертиза. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент происшествия он находился под воздействием наркотиков.

Просвирнин был главным редактором националистического издания "Спутник и погром", запущенного в 2012 году. В 2017 году оно было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано.

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