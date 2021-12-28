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Более 30 человек погибли при обрушении золотого прииска в Судане

Еще по меньшей мере восемь человек числятся пропавшими без вести

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Тела 31 горняка извлекли из-под завалов обрушившегося золотого прииска в Судане. Об этом сообщил во вторник информационный портал Al Intibaha. По информации издания, ЧП на частной золотодобывающей шахте Умм-Дарсая, где разработка скважин осуществлялась кустарными методами, произошло в районе Эн-Нухуд в штате Западный Кордофан в минувшее воскресенье.

К настоящему моменту обнаружены тела 31 погибшего, еще по меньшей мере восемь человек числятся пропавшими без вести. Как отмечает издание, под землю ушли сразу 10 скважин, где осуществляется поиск драгоценного металла.

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