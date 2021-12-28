Ростовский суд подтвердил арест предполагаемого сторонника украинских неонацистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Егорлыкский районный суд Ростовской области во вторник арестовал на два месяца жителя региона Алексея Власенко, обвиняемого в подготовке к изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. По данным источника в правоохранительных органах региона, мужчина является сторонником украинской неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ" из Ростовской области, который готовил убийство журналиста.

"Сегодня в 17:30 мск Власенко А. А. 1979 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ, Егорлыкским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, Власенко являлся подписчиком одного из экстремистских Telegram-каналов, через который он получил знания, необходимые для изготовления взрывных веществ и устройств. В последующем мужчина приобрел предметы и вещества, находящиеся в свободной продаже и пригодные для изготовления взрывных устройств. Эти предметы и вещества он хранил по месту жительства.

По словам собеседника агентства, в воскресенье Власенко допросили в качестве подозреваемого по делу о подготовке к изготовлению взрывных устройств. Мужчина вину не признал.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ 17 декабря сообщил о задержании в Ростовской области гражданина России 1979 года рождения, причастного к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ", гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике. В ходе допроса, видео которого распространила ФСБ России, мужчина рассказал, что готовил убийство женщины-журналиста.

Ранее во вторник источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС об аресте готовившего нападение на журналистку. По словам собеседника, он будет содержаться в СИЗО № 2 города Новочеркасска.