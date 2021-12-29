Два человека погибли в ДТП в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло ночью 29 декабря в Сосновском районе Челябинской области. В результате ДТП погибли оба водителя, еще троих пассажиров госпитализировали. Об этом говорится в среду в сообщении отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону.

"Сегодня ночью <…> на 7-м км автодороги Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым на территории Сосновского района водитель, управляя автомобилем ВАЗ-211540, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Kia Rio. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Kia Rio также ехали три пассажира. Они получили травмы их госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Известно, что автомобилем ВАЗ управлял житель Аргаяшского района, его водительский стаж - с 2018 года, к административной ответственности за нарушения ПДД он не привлекался. Автомобилем Kia Rio управлял житель Челябинска.