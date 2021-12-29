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Суд рассмотрит 13 января ходатайство об УДО бывшего мэра Ярославля Урлашова

Евгений Урлашов в данный момент отбывает наказание за получение крупных взяток в ИК-2 Рыбинска

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Рыбинский городской суд 13 января рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание за коррупцию в ИК-2 Рыбинска Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении от Урлашова 13 января в 11:30", - сказала собеседница агентства.

В 2013 году Урлашов, его заместитель Дмитрий Донсков, а также советник Алексей Лопатин требовали 18 млн рублей от Сергея Шмелева - директора компании "Радострой", которая выполняла работы по содержанию дорог Ярославля. Еще одну взятку в размере 17 млн рублей Урлашов, по данным следователей, получил от гендиректора "Ярдостроя" Эдуарда Авдаляна. Деньги требовались для содействия в принятии решения о передаче компании контрольного пакета акций "Городского дорожного управления".

В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля признал Урлашова виновным в получении крупных взяток, приговорив к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, а его бывшего советника Алексея Лопатина - к семи годам колонии. В сентябре 2018 года Урлашову было отказано в помиловании.

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