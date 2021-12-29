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В Забайкалье член ОПГ получил условный срок по делу о контрабанде леса на 500 млн рублей

По данным регионального УФСБ, мужчина, используя фиктивные документы, организовал незаконный вывоз в Китай пиломатериалов, нелегально заготовленных на территории края, в объеме 43 тыс. куб. м

ЧИТА, 29 декабря. /ТАСС/. Петровск-Забайкальский районный суд в Забайкальском крае приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы условно по делу об участии в организованной преступной группировке, которая незаконно вывезла в КНР пиломатериалы на общую сумму более 500 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Установлено, что один из участников организованной преступной группы, состоящей из числа граждан России и Китая, с использованием подложных документов организовал контрабандный вывоз в КНР пиломатериалов, незаконно заготовленных на территории Забайкальского края, в объеме 43 тыс. куб. м. Ущерб составил более 500 млн рублей. С учетом полного признания вины и активного сотрудничества со следствием в рамках досудебного соглашения ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Дело было возбуждено по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"), а также по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой"). Расследование в отношении остальных участников группировки продолжается.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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