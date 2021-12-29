В Москве пресекли деятельность теневых банкиров, незаконно заработавших 26 млн рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность теневых банкиров, которые незаконно заработали более 26 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники без лицензии предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. В криминальной схеме было задействовано свыше 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались.

"За свои "услуги" фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 млн рублей", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ). "Проведено 13 обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисных помещениях. Изъяты компьютерная техника, печати фиктивных организаций, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель ведомства.

В настоящее время предполагаемому организатору - 35-летней москвичке, а также четверым ее сообщникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.