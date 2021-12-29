В Краснодаре водитель скорой помощи врезался в здание и умер за рулем

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Водителю машины скорой помощи стало плохо за рулем в Краснодаре, он врезался в здание и умер, сообщили журналистам в УМВД по городу в среду.

"Во время управления служебным транспортным средством скорой медицинской помощи 61-летнему водителю при движении по улице Октябрьской напротив дома 122 стало плохо, в результате чего он потерял управление, допустил выезд на тротуар и наезд на здание, после чего скончался", - сообщили в ведомстве.

По данным УМВД России по Краснодару, полиция проводит проверку, устанавливает причины смерти человека.