На рынке дорожного строительства Оренбургской области выявили картель

ОРЕНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Управление ФАС по Оренбургской области выявило картельный сговор среди участников закупок на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог. Об сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

"Оренбургское УФАС России провело проверку действий хозяйствующих субъектов при участии в закупочных процедурах на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Оренбургской области. В ходе контрольных мероприятий в действиях АО "Промдорстрой", ООО "Промдрострой-Оренбург" и нескольких индивидуальных предпринимателей были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Проверяющие установили, что на торгах они использовали стратегию добровольного отказа от конкурентной борьбы в целях обеспечения победы определенной компании.

"При этом участники картеля при подаче заявок использовали единую инфраструктуру (IP адрес, электронный адрес, номер телефона, общие свойства электронных документов), оформляли ЭЦП посредством одного представителя. Кроме того, были установлены кадровые связи между ответчиками. Таким образом хозяйствующие субъекты заключили и реализовали антиконкурентное соглашение на 22 закупочных процедурах с совокупной начальной ценой контрактов чуть менее 50 млн рублей", - уточнили в ведомстве.

Изучив обстоятельства дела, комиссия Оренбургского УФАС признала ответчиков нарушившими положения закона о защите конкуренции. В ближайшее время в отношении участников картеля возбудят административные дела, отмечается в сообщении.