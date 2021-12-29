Глава поселения в Омской области, где сгорели 25 домов, признала вину в халатности

ОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Уленкульского сельского поселения Большереченского района Омской области Лейла Мухаметшина, где 6 мая из-за природного пожара в деревне Каракуль сгорело 25 строений, признала вину в халатности, повлекшей переход огня на поселение. Об этом сообщила в среду пресс-служба СУ СК России по Омской области.

6 мая в татарской деревне Каракуль Большереченского района Омской области вспыхнул пожар, который уничтожил 25 строений, в том числе 14 из 33 жилых домов. Причиной пожара стал переход огня на поселение с горевшего камыша. "В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину, предприняла действия по выплате пострадавшим гражданам компенсации и гуманитарной помощи на общую сумму 9 млн рублей, в связи с чем уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении к обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - сообщила пресс-служба.

По данным следствия, глава поселения, которая должна была организовать противопожарные мероприятия, не обеспечила обустройство безразрывных и очищенных от сухой растительности противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 м на участках местности вокруг деревни и не организовала очистку территории от сухой травы мусора и других горючих материалов. Из-за этого стал возможен переход природного пожара на деревню. Материальный ущерб от пожара превысил 5,5 млн рублей.

Мухаметшина после пожара лично помогала разгребать завалы, а также организовала быстрое оформление всех документов, необходимых для получения гражданами компенсаций. В общей сложности на восстановление деревни направили 9,39 млн рублей. 8 сентября региональные власти сообщили, что деревню практически полностью восстановили.