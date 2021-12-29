Экс-директора медколледжа в Кинешме оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятки

ТАСС, 29 декабря. Бывшего директора медицинского колледжа в Кинешме Ивановской области приговорили к штрафу в 1,5 млн рублей за неоднократное получение взяток и превышение должностных полномочий. Об этом в среду сообщает следственное управление СК по региону.

"Бывший директор ОГБПОУ "Кинешемский медицинский колледж" признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за незаконные действия"), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщает СК.

В июле и августе 2020 года подсудимая совместно с заведующей отделением "Сестринское и акушерское дело" получила взятки от трех законных представителей несовершеннолетних за содействие в зачислении их детей на первый курс вне конкурса. Общая сумма средств составила 90 тыс. рублей. Осенью того же года обе женщины получили взятку в размере 10 тыс. рублей от гражданина за выдачу сертификата без обучения по специальности "стоматология", а также удостоверения о повышении квалификации по программе "стоматологическая помощь населению".

Кроме того, по данным прокуратуры Ивановской области, с марта 2019 года по декабрь 2020 года директор колледжа получала от подчиненных работников значительную часть денежных средств, выданных им в качестве премий. Таким образом она присвоила 180 тыс. рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 4,5 года.

В СК отметили, что расследование уголовного дела в отношении заведующей отделением "сестринское и акушерское дело" было завершено и сейчас рассматривается в Кинешемском городском суде.