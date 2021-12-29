Губернатор Астраханской области назвал причину пожара в больнице, где погибли два человека

АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Пожар в реанимации астраханской областной инфекционной больницы, в результате которого погибли два человека, по предварительным данным, стал следствием изношенности материальной базы учреждения. Об этом сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин во время прямой линии в среду.

"Год завершается у нас таким трагическим событием - два человека у нас погибли в инфекционной клинической больнице в результате технической неполадки. По предварительной версии следствия, произошло возгорание за счет короткого замыкания системы светильников. Бокс реанимационный был оборудован аппаратом ИВЛ. Кислород подавался в постоянном режиме, и поэтому произошло моментальное возгорание, и спасти жизни больных не удалось. Прежде всего, должен сказать - это, конечно, следствие изношенности той материальной базы, которой сегодня обладают наши медицинские учреждения", - сказал Бабушкин во время прямой линии.

24 декабря ГУ МЧС по Астраханской области сообщило, что в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги произошел пожар. Его площадь составила 15 кв. м. СУ СК России по области подтвердило гибель двух человек, прокуратура начала проверку, следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.