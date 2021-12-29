В Крыму двое мужчин попали в больницу после ссоры и стрельбы из травматического оружия

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Двое мужчин в Судаке в ходе конфликта применили травматическое оружие, в результате чего их оппоненты попали в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"В ОМВД России по городу Судаку поступила информация о том, что в селе Морское произошел конфликт, в результате которого двое мужчин применили травматическое оружие в отношении своих оппонентов. В результате два гражданина получили телесные повреждения и были госпитализированы. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уточняется, что применившие травматическое оружие подозреваются в хулиганстве. "В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили возможных подозреваемых в совершении преступления. В данный момент принимаются меры для установления их местонахождения и задержания", - добавили в ведомстве.