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В Татарстане мужчина приговорен к 20 годам колонии за убийство ветерана

Мужчина задушил 89-летнюю женщину, ударил утюгом по голове и забрал 85 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Виновного в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Татарстане приговорили к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Татарстан.

В поселке городского типа Аксубаево 17 сентября 2020 года злоумышленник проник в дом к 89-летней женщине - ветерану Великой Отечественной войны и ветерану труда. Он похитил у потерпевшей 85 тыс. рублей, а затем задушил и ударил утюгом по голове. Пенсионерка умерла на месте.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы", - сообщили в СК.

Суд признал 31-летнего жителя виновным в совершении преступления по статьям убийство, грабеж, заведомо ложный донос, воспрепятствование осуществлению правосудия и предварительного расследования.

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