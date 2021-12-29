Около 9 кг наркотиков нашли у пассажира в поезде Москва - Барнаул

ТАСС, 29 декабря. Сотрудники полиции задержали пассажира поезда Москва - Барнаул, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков, у него изъято около 9 кг запрещенных веществ. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские при сопровождении пассажирского поезда дальнего следования Москва - Барнаул в одном из купе выявили пьяного пассажира. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении (ст. 20.21 КоАП РФ). В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом голубого цвета и половина таблетки белого цвета. Кроме того, на верхней полке для хранения постельного белья в сумке находились еще несколько свертков с неустановленным содержимым.

"В результате проведенных экспертиз выяснилось, что обнаруженные вещества являются наркотическими средствами синтетического и растительного происхождения общей массой около 9 кг", - сказала Волк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). "По словам злоумышленника, он забрал наркотики из тайников в нескольких местах на территории Московской области по указанию операторов интернет-магазина по продаже наркотических средств. Затем приобрел билет на поезд и отправился в город Тюмень. Мужчина планировал перевезти запрещенные вещества для последующего сбыта путем оборудования закладок в Алтайском крае, Тюменской и Иркутской областях", - добавила представитель ведомства. Сейчас фигурант дела арестован.