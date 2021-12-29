Экс-депутат на Алтае получил условный срок по делу о присвоении денег на дорожные работы

БАРНАУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Барнаула в Алтайском крае вынес приговор бывшему депутату Алтайского краевого Законодательного собрания, начальнику Северо-Восточного дорожно-строительного управления, признав его виновным в присвоении более 6 млн рублей. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ в среду.

Судом экс-депутат признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата").

"С сентября по ноябрь 2020 года осужденный, являясь начальником дорожно-строительного управления, заключил договор субподряда с одним из ООО, в котором был фактическим соучредителем, на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Имея умысел на хищение, он существенно завысил стоимость работ и похитил более 6 млн 170 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным региональной прокуратуры, экс-депутат также оштрафован на 500 тыс. рублей.

Как сообщалось, дело против тогда еще действующего депутата регпарламента Сергея Сивца было возбуждено в июне 2021 года по материалам управления ФСБ России по Алтайскому краю. На тот момент следствие подозревало его в присвоении 12 млн рублей, однако по результатам проводимых экспертиз сумма сократилась до 6 млн 170 тыс. рублей. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что дело против депутата связано с задержанием бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева по делу о получении взятки в 5 млн рублей.