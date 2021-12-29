Суд в Петербурге рассмотрит иск против юриста, подавшего жалобу на Деда Мороза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск, ответчиком по которому должен стать юрист Игорь Мирзоев, получивший известность после подачи в суд жалобы на Деда Мороза. Об этом сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, уточнив, что новый иск подала основательница юридической компании "Троицкая и партнеры" Эльнара Троицкая.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Эльнары Троицкой к Игорю Мирзоеву о злоупотреблении правом. <...> Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда", - говорится в сообщении.

Такую же сумму компенсации ранее запросил и сам Игорь Мирзоев. Его иск к АО "Дед Мороз", упомянутый на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал 24 декабря. По утверждению мужчины, Дед Мороз не выполняет публично взятые на себя обязательства, так как не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты с момента регистрации в качестве юрлица в 1998 году. Истец попросил суд не только возместить ему моральный вред, но и обязать ответчика вручить мужчине 23 подарка и исполнить его самые заветные мечты. В самом суде сообщили, что иск Мирзоева зарегистрирован, но отметили, что юрист не приложил к заявлению список подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины, поэтому был составлен акт об отсутствии соответствующих документов.

В пресс-службе петербургских судов сообщили, что иск Троицкой принят к производству, а первое заседание по нему назначено на 14 февраля.

Ранее Троицкая инициировала процесс о защите чести и достоинства против телеведущей Ксении Собчак из-за видеоролика, на котором Собчак показала ее на Петербургском международном экономическом форуме летом 2021 года. Гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, в котором истец требует 50 млн рублей компенсации, передали для рассмотрения в Кунцевский суд Москвы. Ранее истец рассказала ТАСС некоторые детали своего иска, поводом для которого, по ее словам, стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: "Вы на какую панель пришли?".