Бизнесмен в Новосибирске обвиняется в уклонении от уплаты НДС на 173 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Владелец компании "Ритейл Центр", создатель нескольких крупных торговых сетей в Новосибирской области Евгений Насоленко обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 173 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в среду.

"Насоленко Евгений Михайлович обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 173 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили в областной прокуратуре, в отношении руководителя ООО "Ритейл Центр" было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, руководитель общества в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) организовал изготовление фиктивных документов с подконтрольным юридическим лицом о якобы поставленных его организации товарах. В период с 30 сентября 2016 по 1 июня 2018 года он необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по НДС, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов. "За четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года ООО "Ритейл центр" уклонилось от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 173 млн рублей. За преступление злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - уточнили в ведомстве.

Евгений Насоленко вместе с братом Виталием основал несколько продуктовых сетей в Новосибирской области, в том числе компанию "Новые торговые системы" (НТС), которая во второй половине 2000-х годов была крупнейшим ритейлером в Новосибирске и одним из крупнейших в Сибири. В октябре 2019 года Арбитражный суд по требованию коллекторского агентства "Брокер-консалт" признал братьев банкротами, их общая задолженность превысила 1 млрд рублей. В июне 2019 года банкротом была признана компания "Ритейл центр".