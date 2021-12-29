Замглавы Ашинского района Челябинской области арестовали по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинской области в среду избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении заместителя главы администрации Ашинского района по делу о взятке. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу первому заместителю главы Ашинского муниципального района. <...> Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 27 февраля 2022 года", - сказано в сообщении.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По данным следствия, заместитель главы администрации района получил взятку в 50 тыс. рублей от заинтересованного лица за совершение действий по заключению муниципального контракта на приобретение жилья для детей-сирот.

Утром 29 декабря со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали первого заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко по подозрению в превышении должностных полномочий при приобретении жилья для детей-сирот.