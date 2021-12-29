Депутата Тульской облдумы подозревают в мошенничестве на сумму более 230 млн рублей

ТУЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере" возбуждено в отношении депутата Тульской областной думы Александра Ермакова. Он подозревается в получении по фиктивным документам кредита на сумму более 230 млн рублей для возглавляемой им ранее фирмы, сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным управлением Следственного комитета России по Тульской области расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам регионального управления ФСБ России, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере")", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, с декабря 2011-го по март 2013 года Ермаков был фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью и одновременно депутатом облдумы. Совместно с заместителем директора организации он предоставил в один из банков фиктивные документы, на основании которых им был выделен кредит на сумму более 230 млн рублей. "Указанные денежные средства обращены руководителем организации в свою пользу без намерения возвращать их в банк. Данная противоправная деятельность не была связана с осуществлением депутатских полномочий", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Ермакова. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о задержании депутата.

Александр Ермаков родился в 1957 году, окончил Калужский филиал Московского гуманитарного экономического института. В 2019 году избран депутатом Тульской областной Думы седьмого созыва, занимает должность заместителя председателя комитета по социальной политике, член фракции "Единая Россия". По данным сайта облдумы, он является замсекретаря отделения партии "Единая Россия", членом политсовета Суворовского района, координатором партийного проекта "Культура малой Родины". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "Меценат России", медалью "Трудовая доблесть" III степени.