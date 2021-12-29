Следствие считает, что Хованский больше не может скрыться и уничтожить улики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи считают, что обвиняемый в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский, который был задержан и заключен в СИЗО, больше не может уничтожить улики и скрыться, так как из-за пандемии коронавируса введены ограничения на въезд и выезд из страны. Такую позицию озвучил в суде в Санкт-Петербурге представитель СК, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В настоящее время имеется достаточно оснований для изменения Хованскому меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий <…> Не имеется достаточных оснований полагать, что Хованский скроется от органов следствия, так как заграничный паспорт Хованского передан органам следствия и находится при материалах уголовного дела. Учитывается сложная ситуация на территории РФ и установленные ограничения на въезд и выезд за пределы РФ, что само по себе исключает возможность Хованского скрыться", - сказал следователь.

Он также отметил, что уничтожить улики он не может, так как "сохранность электронно-цифровой информации обеспечена сотрудниками ФСБ".

В СИЗО Юрий Хованский находится с 10 июня. Его арест был мотивирован тем, что следствие полагало, что блогер может скрыться и уничтожить улики, так как обладает познаниями в области компьютерных технологий. В отношении блогера, который вел развлекательный канал с 4,4 млн подписчиков на YouTube, расследуется уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для его возбуждения стало исполнение им песни с оправданиями теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете.

В декабре следователи вышли в суд с ходатайством о том, чтобы Хованского отпустили из СИЗО. Мотивы такого заявления от следствия не уточнялись. При этом адвокат блогера Александр Передрук сообщал ТАСС, что не располагает информацией, в связи с чем следствие приняло такое решение.