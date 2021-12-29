Суд арестовал обвиняемую в поджоге дома под Калугой

КАЛУГА, 29 декабря. /ТАСС/. Жительницу Калужской области, задержанную по подозрению в поджоге четырехквартирного дома, арестовали по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следователь СК России предъявил 61-летней жительнице села Износки обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путем поджога"). <...> Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

23 декабря при тушении пожара в четырехквартирном доме в селе Износки в одной из квартир были обнаружены тела 52-летнего мужчины и 56-летней женщины. Установлено, что их смерть наступила в результате отравления угарным газом. По версии следствия, в квартире произошел конфликт, 61-летняя женщина вышла на террасу и подожгла шланг, идущий от газового баллона в помещение дома, что стало причиной возгорания. Граждане, проживающие в других квартирах, не пострадали.