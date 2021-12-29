СМИ: около 2 тонн кокаина обнаружили в бразильском порту Сантус

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 декабря. /ТАСС/. Таможенная служба Бразилии с начала недели обнаружила около 2 тонн кокаина в крупнейшем порту страны Сантус, штат Сан-Паулу. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.

Как уточняется, более 700 кг наркотика было спрятано в контейнере с апельсиновым соком, предназначавшемся к отправке в Испанию, еще более полутонны кокаина найдено в контейнере с сахаром, направлявшемся в Африку. Днем ранее еще 560 кг наркотика обнаружено в партии кофе.

Отмечается, что обнаружить контрабанду удалось с помощью рентгеновских сканеров контейнеров, данные которых после подтвердили служебные собаки. "Каждый груз обладает своими характеристиками в плане рисков [контрабанды], и это оборудование помогает нам проводить отбор", - пояснил глава таможни порта Ричард Фернанду Амоэду Неубарт.

Согласно статистике ведомства, за минувшие шесть лет таможня предотвратила отправку за рубеж 107 тонн наркотиков только через порт Сантус, из которых более 16 тонн было изъято в 2021 году. "Больше всего кокаина направляется в Европу, за ней следует Африка. Однако в конце года мы обнаруживали наркотики в том числе в грузах, направлявшихся в страны Океании, в Австралию. Это новый для нас маршрут [контрабанды]", - добавил Неубарт.