Цистерны с топливом загорелись в селе в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание двух цистерн с топливом в селе Ильинка в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 13:20 местного времени (06:20 мск) 30 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на территории, арендуемой частным лицом, в селе Ильинка на улице Северной. На место незамедлительно убыли пожарные расчеты краевой пожарной охраны и МЧС России по повышенному номеру вызова", - говорится в релизе.

На месте горят две цистерны с топливом по 20 тонн. С одной из цистерн произошел разлив топлива. По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 300 кв. м. Информации о пострадавших в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю не поступало.

В тушении задействованы 43 человека личного состава и 10 единиц техники. Пожарные ведут работу по локализации и ликвидации очагов горения, защите рядом расположенных построек.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в 14:45 местного времени (07:45 мск) пожар локализован. В данный момент проводится ликвидация очагов открытого горения, разбор пострадавших от огня конструкций.

На месте находятся сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, которые проводят опрос очевидцев происшествия для установления всех обстоятельств.