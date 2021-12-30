{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иванове пропал ребенок

Мальчик ушел из гостей вечером 29 декабря, но домой до сих пор не вернулся

ТАСС, 30 декабря. Полиция и волонтеры разыскивают одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего вечером в среду в Иванове. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

"Накануне около 19:00 ребенок ушел из гостей, но домой так и не вернулся. Мальчик живет на улице Шубиных в Иванове. Заявление от матери ребенка поступило в полицию сегодня в 02:00. В данный момент проводятся поисковые мероприятия", - сказал Радостин.

По словам родственников, ранее мальчик уже уходил из дома. В следственном управлении СК по Ивановской области ТАСС сообщили, что по факту исчезновения школьника начата проверка.

Теги
РоссияИвановская область
В Уфе будут судить основателей финансовой пирамиды, похитивших более 1,7 млрд рублей
По данным прокуратуры республики, жертвами мошеннических действий Евгения Митина и Рима Нурлыгаянова стали около 4,3 тыс. человек
Читать полностью