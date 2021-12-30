В Иванове пропал ребенок

ТАСС, 30 декабря. Полиция и волонтеры разыскивают одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего вечером в среду в Иванове. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

"Накануне около 19:00 ребенок ушел из гостей, но домой так и не вернулся. Мальчик живет на улице Шубиных в Иванове. Заявление от матери ребенка поступило в полицию сегодня в 02:00. В данный момент проводятся поисковые мероприятия", - сказал Радостин.

По словам родственников, ранее мальчик уже уходил из дома. В следственном управлении СК по Ивановской области ТАСС сообщили, что по факту исчезновения школьника начата проверка.