В Уфе будут судить основателей финансовой пирамиды, похитивших более 1,7 млрд рублей

УФА, 30 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении основателя финансовой пирамиды "Инвестсоцвклад" Евгения Митина и его партнера Рима Нурлыгаянова, похитивших у граждан более 1,7 млрд рублей. От их действий пострадали почти 4,3 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего Евгения Митина и 33-летнего Рима Нурлыгаянова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывании денежных средств (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году Митин создал потребительский кооператив "Инвестсоцвклад", действовавший по принципу финансовой пирамиды. Вместе с Нурлыгяновым они открыли офисы организации в городах Башкирии и организовали широкую рекламную кампанию. "С 2015-го по 2019 год обвиняемые заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере 9-14%. Клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности. Таким способом обвиняемый и его сообщники похитили у почти 4 300 граждан свыше 1,7 млрд рублей", - добавили в прокуратуре.

Полученные деньги обвиняемые тратили по своему усмотрению. Так, Митин купил две квартиры в Уфе на общую сумму более 13 млн рублей. Фигуранты не признали свою вину, на их имущество стоимостью более 55 млн рублей наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе.