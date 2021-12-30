Следствие просит продлить до 8 февраля запрет определенных действий Юрию Хованскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Ходатайство следствия о продлении до 8 февраля меры пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Юрию Хованскому поступило в Куйбышевский суд Санкт-Петербурга, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет), на срок до 8 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Накануне суд по ходатайству следствия смягчил Хованскому меру пресечения на запрет определенных действий, освободив его из-под стражи. Срок следствия по делу продлен до 9 февраля.

Согласно избранной мере пресечения, блогеру запрещено общаться со свидетелями и экспертами по уголовному делу, а также с представителями СМИ. Исключение по просьбе фигуранта и его защиты сделано для близких родственников и его девушки.

С 18 до 10 часов Хованский не должен выходить из дома без письменного разрешения следователя. На него наложен полный запрет на посещение развлекательных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, ему нельзя пользоваться почтой, средствами связи и интернетом, кроме вызова экстренных служб, а также приближаться более чем на 300 м к дому, где он, по версии следствия, исполнил песню, ставшую поводом для обвинения в оправдании терроризма.

Юрий Хованский вел развлекательный канал с 4,4 млн подписчиков на YouTube. В июне он был задержан и арестован за исполнение песни с оправданием теракта на Дубровке и размещение ее в интернете. Под стражей он провел более полугода.