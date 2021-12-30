Общежитие сборочного предприятия Apple в Индии проверят после массового отравления

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 декабря. /ТАСС/. Общежитие завода Foxconn India по производству смартфонов Apple, где после пищевого отравления были госпитализированы более 150 человек, будет проверено на соответствие требуемым американской корпорацией стандартам. Об этом сообщил в четверг телеканал NDTV.

"Общежитие компании Foxconn в Сриперумбудуре (Индия) проверят перед тем, как оно будет снова открыто для сотрудников. Мы продолжим следить за условиями проживания рабочих", - приводит телеканал слова представителя Apple. В компании добавили, что ее "поставщики несут ответственность за предоставление услуг высокого уровня".

В Foxconn India в свою очередь выразили сожаление "в связи с тем, что испытали сотрудники". "Мы принимаем срочные меры для повышения качества услуг в общежитии", - заявили на предприятии. Там также отметили, что рабочие продолжат получать зарплату, пока оно снова не начнет работать.

На заводе тайваньской компании Foxconn в Индии собираются модели iPhone 12 и ряд устройств для китайской Xiaomi. Он остается закрыт с середины декабря. Предприятие приостановило работу после протестов рабочих из-за массового отравления в местной столовой. Представитель завода также сообщил, что в настоящее время там набирают новую команду менеджеров, которая пересмотрит управление жилым комплексом в Индии, предоставляемом для сотрудников.