Суд вынес приговор пяти фигурантам дела о беспорядках во Владикавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил еще пятерых участников массовых беспорядков во Владикавказе, где во время митинга против режима самоизоляции пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, к срокам лишения свободы до трех лет и девять месяцев в колонии общего режима. Об этом в четверг сообщили в объединенной службе судов Ростовской области.

"Суд назначил наказание: Бестаеву три года и девять месяцев года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Кантемирову - три года и восемь месяцев лишения свободы в ИК общего режима, Сокурову - три года и пять месяцев лишения свободы в ИК общего режима, Фарниеву - три года и пять месяцев лишения свободы в ИК общего режима, Цугкиеву - три года и восемь месяцев лишения свободы в ИК общего режима", - говорится в сообщении. Обвиняемые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках").

Ранее Кировский суд приговорил пятерых других участников беспорядков на сроки до четырех лет колонии общего режима, а Ленинский суд Ростова-на-Дону - десятерых участников беспорядков на сроки от 5,5 года до 6,5 года в колониях общего и строгого режима.

После митингов во Владикавказе были задержаны более 100 человек, составлено свыше 170 протоколов, 65 жителям республики судом была вынесена санкция в виде административного ареста сроком до 15 суток. Также были возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов.