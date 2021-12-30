Суд еще не рассмотрел апелляцию на приговор четверым участникам хищения на Восточном

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Суд пока не рассмотрел апелляцию по жалобе на приговор четырем участникам хищения 404 млн рублей при строительстве космодрома Восточный в Амурской области.

В карточке дела в базе суда говорится, что приговор Черемушкинского суда был обжалован еще 15 ноября. Однако дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Ранее в четверг в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области сообщили, что приговор уже вступил в законную силу.

Черемушкинский суд Москвы 11 ноября приговорил руководителя "Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" Евгения Ермолаева к 5,5 года лишения свободы, и.о. начальника ФГУП "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" Андрея Захарова и гендиректора ООО "ЦНИИМЦЕН" Ольгу Зугаеву к 4,5 года, а также гендиректора ООО "Госнорматив" Сергея Поливанова - к четырем годам. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, Ермолаев лишен госнаград. Также судом удовлетворены гражданские иски предприятий Министерства обороны РФ к осужденным в размере 404 млн рублей.

Фигуранты признаны виновными в организации и пособничестве растрате, в растрате, легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем. Следствием и судом установлено, что фигуранты в 2013-2014 годах похитили и растратили 404 млн рублей у ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" и ФГУП "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" под видом исполнения договоров, заключенных указанными государственными предприятиями с подконтрольными Ермолаеву коммерческими организациями, на разработку сметных нормативов для определения стоимости работ при строительстве космодрома. Своей вины соучастники в ходе следствия не признали.