Волонтеров и сотрудников МЧС привлекли к поиску девушки, пропавшей в мае в Твери

ТАСС, 30 декабря. Следователи привлекли волонтеров, а также сотрудников подразделений полиции и МЧС к поискам Анастасии Зайцевой 2003 года рождения, которая в конце мая 2021 года ушла из дома в Твери и до сих пор не вернулась. По факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили ТАСС в Московском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Активные поиски девушки продолжаются во всех районах Тверской области, а также в других регионах страны. В поисках задействованы следователи и криминалисты Следственного комитета, полиции, кинологи со служебными собаками, МЧС, водолазы ГИМС. Существенную помощь оказывают волонтеры поискового отряда "Сова", а также местные жители", - сказали в следственном отделе.

Анастасия Зайцева родилась 26 июля 2003 года, на момент исчезновения и начала поисков ей было 17 лет. Установлено, что вечером 30 мая она ушла из дома, не сообщив родителям, куда именно направляется. После поступления информации об исчезновении подростка была организована доследственная проверка, затем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Следователи обратились ко всем гражданам, которые обладают какой-либо информацией о пропавшей девушке, сообщить ее в следственное управление СК России по Тверской области.