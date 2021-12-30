Дело о неуплате 202 млн рублей налогов возбудили в Саратовской области

ТАСС, 30 декабря. Фирму, занимающуюся строительством и содержанием автомобильных дорог, уличили в уклонении от уплаты налогов путем заключения фиктивных договоров, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту уклонения коммерческой организации от уплаты налога возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налога, подлежащего уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью предоставило в налоговую декларации, содержащие заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС и налогу на прибыль организаций по фиктивным сделкам. В результате компания уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на общую сумму более 202 млн рублей, что является особо крупным размером. Как уточняется в сообщении, недостоверные декларации подавались в период с января 2017 года по сентябрь 2019-го.

"Уголовное дело возбуждено по материалам, направленным прокуратурой Саратовской области, для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, а также по материалам УФНС России по Саратовской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.