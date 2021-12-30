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Два человека погибли, 14 пострадали в результате взрыва в Пакистане

Взрыв произошел возле автомобиля у одного из учебных заведений

ТАСС, 30 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, 14 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в четверг в городе Кветта - административном центре пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

По данным местной полиции, взрыв произошел возле автомобиля у одного из учебных заведений. Причина инцидента все еще устанавливается, на месте работают спасатели и представители сил безопасности.

Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в окнах близлежащих зданий выбило стекла.

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