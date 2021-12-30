В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,0

БУХАРЕСТ, 30 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в четверг в 16:57 (17:57 мск) в уезде Вранча на востоке Румынии. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Очаг подземного толчка находился на глубине 76 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В этот же день в стране были зарегистрированы два других землетрясения: магнитудой 3,3 в уезде Вранча в 01:20 (02:20 мск) с очагом на глубине 130 км и магнитудой 3 в уезде Бузэу (юго-восток Румынии) в 19:45 (20:45 мск) с очагом на глубине 127 км.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки фиксируются в ней регулярно. С начала декабря в Румынии было зарегистрировано 25 землетрясений магнитудой от 2,1 до 4,1. Самое сильное в этом году землетрясение - магнитудой 4,7 - произошло в стране 26 мая. Оно ощущалось и в Бухаресте.