Сайт "ОВД-инфо" заблокировали за оправдание теракта в УФСБ Архангельска

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сайт правозащитного проекта "ОВД-инфо" (признан иноагентом) заблокирован за оправдание теракта в здании УФСБ в Архангельске, а также пропаганду запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сказано в решении Луховицкого городского суда, заблокировавшего этот ресурс организации по заявлению прокурора, размещенном на сайте суда.

"В материалах дела имеются доказательства, подтверждающие размещение на указанных интернет-ресурсах информации, направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений <...>. По электронному адресу этого сайта размещена статья с названием "... в здании ФСБ в Архангельске. Как преследуют за высказывания о теракте", в которой говорится о правоприменительной практике по делам о публичном оправдании террористического акта <...> Как следует из лингвистического анализа представленного текста, основной коммуникативной направленностью является оправдание действий, направленных на нарушение действующего законодательства", - сказано в тексте документа.

Кроме этого, там отмечается, что на сайте "ОВД-инфо" содержались статьи с оправданием "украинских террористов либо лиц, подготавливавших и (или) совершавших диверсионно-террористические акты на территории Российской Федерации в интересах Украины", а также деятельности запрещенных в РФ "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и "Свидетели Иеговы".

В октябре 2018 года анархист Михаил Жлобицкий совершил теракт в здании архангельского УФСБ, в результате чего он сам погиб, а трое сотрудников ФСБ были ранены.

Ранее ссылки на сайт "ОВД-инфо" пропали из поисковой выдачи "Яндекса" в связи с тем, что они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно данным универсального сервиса Роскомнадзора по проверке ограничений доступа к сайтам, служба заблокировала страницу "ОВД-инфо" в РФ по решению Луховицкого суда Московской области.