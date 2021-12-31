В Калининграде росгвардейцы спасли ребенка из горящего автомобиля

ТАСС, 31 декабря. Сотрудники ОМОН "Град" управления Росгвардии по Калининградской области в пятницу утром помогли потушить загоревшийся автомобиль в Калининграде. Из машины они вытащили ребенка, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

"Утром, направляясь на службу, сотрудники ОМОН "Град" управления Росгвардии по Калининградской области увидели дымящийся автомобиль возле жилого дома. В это время владелец горящей машины вытаскивал из нее своего малолетнего ребенка. Оперативно среагировав, росгвардейцы помогли владельцу транспортного средства с помощью нескольких огнетушителей локализовать возгорание", - говорится в сообщении.

Водитель получил ожоги, росгвардейцы оказали ему первую помощь, а также вызвали на место медиков и МЧС.