В ДТП в Адыгее погибли три человека, включая ребенка

МАЙКОП, 31 декабря. /ТАСС/. "Газель" и два легковых автомобиля столкнулись на федеральной автодороге А-160 в Теучежском районе Адыгеи. По предварительной информации, погибли три человека, включая трехлетнего ребенка. Еще несколько человек получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"Около 08:20 мск на федеральной автодороге А-160 произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. Столкнулись три транспортных средства - "Газель" и два легковых отечественных автомобиля. По предварительной информации, на месте ДТП погибли три человека, в том числе трехлетняя девочка. Пострадавших несколько человек", - сказали в пресс-службе. Пострадавшие бригадами скорой медицинской помощи доставлены в медицинские учреждения Адыгеи и Краснодарского края.

Обстоятельства ДТП выясняет расширенная следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Адыгейский", координирует действия всех задействованных подразделений МВД и иных служб министр внутренних дел по Адыгее Олег Безсмельницын. На месте происшествия работают руководители следственного управления и Госавтоинспекции ведомства, следователи, эксперты, сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Дополнительные наряды ДПС обеспечивают безопасность на участке дороги.