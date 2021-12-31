Вандалы оставили антисемитские надписи на памятных знаках в Запорожье

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Акт антисемитизма совершен в Сквере пограничников в Запорожье. Об этом в пятницу сообщила Объединенная еврейская община в своем Telegram-канале.

"Акт антисемитского вандализма зафиксирован в Запорожье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на двух информационных памятных знаках, установленных в городском Сквере пограничников, неизвестные оставили антисемитские надписи.

В середине декабря украинский парламент в первом чтении принял законопроект об уголовной ответственности за проявление антисемитизма, который предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.