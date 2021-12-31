Режим ЧС ввели в Печоре из-за аварии на сетях

ТАСС, 31 декабря. Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Печоре Республики Коми из-за аварии на теплосетях. Под отключение попали более 20 жилых домов, на место выехал глава региона Владимир Уйба, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

"Владимир Уйба вылетел в Печору для координации работ по устранению аварии на теплотрассе. <…> 30 декабря на теплотрассе в Печоре произошла авария, без теплоснабжения остались более 20 жилых домов. В муниципалитете введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

На сайте печорской администрации уточняется, что в связи с аварийными работами более чем в 20 домах снижена подача теплоносителя. Специалисты продолжают поиск места протечки. "Открыта аварийная перемычка между районом тепловых сетей от котельной №3 в сторону котельной №8. Организована подача тепла в 10 жилых домов и госпиталь", - добавили в пресс-службе.

Вместе с главой региона в Печору также вылетели начальник ГУ МЧС РФ по республике Алексей Пархомович, главный федеральный инспектор по Республике Коми Михаил Тырин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Игорь Кузьмичев. По данным пресс-службы МЧС, на месте работают 39 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек и две единицы техники.

Сегодня по республике днем прогнозируется минус 10 - минус 15 градусов, на севере местами - до минус 20. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, ветер южной четверти 7-12 м/с.