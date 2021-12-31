Более 126 тыс. литров незаконного алкоголя изъяли в Свердловской области в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Более 126 тыс. литров алкогольной продукции было изъято в Свердловской области из незаконного оборота в 2021 году. Об этом сообщили в ответ на запрос ГУ МВД по региону.

"Сотрудниками органов внутренних дел на территории Свердловской области из незаконного оборота изъято: 126 139 литров алкогольной продукции; 95 612 литров этилового спирта, спиртосодержащей продукции и фармацевтической субстанции", - говорится в

Как уточнили в ведомстве, также из незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции задокументировано 81 преступление, из них 51 преступления тяжкой категории и одно в составе ОПГ.