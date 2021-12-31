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В ДТП под Липецком один человек погиб и пятеро пострадали

По факту аварии проводится проверка

ТАСС, 31 декабря. Три автомобиля столкнулись днем в пятницу на трассе в Елецком районе Липецкой области, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали. По данному факту проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В Елецком районе на 236-м километре трассы Орел - Тамбов недалеко от села Большие Извалы столкнулись три автомобиля. Предварительно, водитель автомобиля "Лада Калина", двигалась со стороны Липецка, столкнулся с грузовым автомобилем "Соболь", от удара легковую машину развернуло и отбросило на Hyundai. В результате аварии водитель "Лада" госпитализирован, в автомобиле Hyundai 86-летняя пассажирка погибла на месте, еще двое - женщина и подросток, госпитализированы, водитель и пассажир грузового "Соболя" тоже госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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РоссияЛипецкая область
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