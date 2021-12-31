В Германии освободили военного, который публиковал угрозы в адрес властей

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Прокуратура города Траунштайн не нашла оснований содержать под стражей военнослужащего ФРГ, который публиковал в интернете угрозы в адрес властей из-за коронавирусных ограничений. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении полиции.

Правоохранители пришли к выводу, что конкретной угрозы мужчина не представляет. При этом следствие в отношении него продолжается. Его подозревают в публичном подстрекательстве к совершению преступлений.

Подозреваемый был задержан накануне около 19:00 (21:00 мск) на площади Одеонcплац в Мюнхене. В распространенной ранее видеозаписи длительностью около минуты мужчина, называвший себя обер-фельдфебелем, требовал от властей отмены карантинных мер и обязательной для военных вакцинации против коронавируса. "Это предупреждение", - сказал он, дав властям время "до завтра", чтобы они заявили свою позицию. В тексте, сопровождающем видео, говорится о том, что "солдаты готовы к диалогу до 16:00 завтрашнего дня".

В Минобороны ФРГ подчеркнули, что видео содержит угрозы в адрес государства, которые неприемлемы. По некоторым данным, мужчина в прошлом уже призывал к насилию и борьбе против ограничений, введенных властями.