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Под Киевом из-за гололеда столкнулись около 30 автомобилей

По данным полиции, пострадавших нет

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Гололед стал причиной массового столкновения автомобилей под Киевом, в ДТП никто не пострадал. Об этом сообщило в пятницу агентство УНН со ссылкой на данные полиции.

"На Бориспольской трассе столкнулись более 29 автомобилей. Пострадавших нет", - заявили в ведомстве. Отмечается, что причина ДТП - гололед.

На Украине в пятницу наблюдается гололед на многих автомобильных дорогах, что стало причиной ряда других массовых ДТП. В частности, одно из таких произошло около Глевахи в Киевской области.

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