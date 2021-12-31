В ДТП в Липецкой области пострадали семь человек

ТАСС, 31 декабря. Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Краснинском районе Липецкой области днем в пятницу, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей "Лада Гранта" и "Лада Приора". В результате ДТП пострадали семь человек, из них четверо детей, погибших нет", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. В пресс-службе отметили, что авария произошла около 14:35 на автодороге Елец - Красное вблизи населенного пункта Александровка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Липецкой области, по предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем "Лада Приора", выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другой легковушкой. "В "Ладе Приора" пострадали водитель, а также двое детей 2011 и 2013 годов рождения, в "Ладе Гранта" - двое взрослых и двое детей 2013 и 2018 годов рождения. Они доставлены в лечебные учреждения", - добавили в пресс-службе.

