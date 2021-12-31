В Ленинградской области задержали вора, выстрелившего из обреза в полицейского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудник уголовного розыска в Ленинградской области пострадал при задержании вора-рецидивиста, который выстрелил ему в лицо из обреза. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователями СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Раненый сотрудник полиции госпитализирован", - рассказала Волк.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что инцидент произошел в нерабочее время, когда оперативник находился дома в деревне Торошковичи Лужского района. Накануне вечером он увидел свет в доме соседей, которые предупреждали о своем отъезде и решил проверить, кто находится в жилище."Едва он вошел на веранду, неизвестный выстрелил в него. Пуля задела палец полицейского, пороховыми газами ему обожгло глаз, однако он задержал правонарушителя и передал прибывшим на место происшествия коллегам", - отметили в пресс-службе. Злоумышленником оказался местный житель, неоднократно судимый за различные преступления. С мая этого года он находился в розыске.

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