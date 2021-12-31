СМИ: вооруженные банды срывают организацию празднований Дня независимости Гаити

ГАВАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Вооруженные банды, действующие на территории Гаити, подрывают обстановку в области безопасности и ставят под вопрос организацию главной церемонии празднования Дня независимости республики 1 января в городе Гонаив на севере карибской страны. Об этом в пятницу сообщает портал HaitiLibre.

По его данным, группа людей совершила атаку с применением огнестрельного оружия на бригаду, устанавливающую сцену для мероприятий на главной площади города, где также должен выступить премьер-министр Ариэль Анри. Один человек госпитализирован.

Большинство магазинов в городе на данный момент закрыты, сообщалось о нескольких взрывах недалеко от центральной площади.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.