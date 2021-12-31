Число погибших в ДТП в Адыгее увеличилось до четырех человек

МАЙКОП, 31 декабря. /ТАСС/. Число погибших в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в 08:20 мск на км 43 федеральной автодороги А-160 Майкоп - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск в Теучежском районе Адыгеи, увеличилось до четырех человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

В ДТП участвовали три автомобиля.

"В результате ДТП от полученных травм на месте аварии погибли семилетняя девочка и 22-летняя женщина, позже в реанимационном отделении Адыгейской межрайонной больницы скончались 22-летний мужчина и 25-летняя женщина. Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть более двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.