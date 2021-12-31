В жилом доме Иркутска начался пожар

ИРКУТСК, 31 декабря. /ТАСС/. Пожар возник на балконе жилого дома в Иркутске, по предварительным данным, из-за использования пиротехники. Из дома эвакуированы более 70 человек, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Иркутской области.

"Поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Костычева. На момент прибытия пожарных горела обшивка дома в районе шестого, седьмого и восьмого этажей. По оперативной информации, пожар мог начаться из-за использования пиротехнических изделий", - сказано в сообщении.

Спасатели эвакуировали из здания 53 человека, еще 20 покинули его самостоятельно. На базе ближайшей школы развернут пункт временного размещения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

По сообщению МЧС, пожар локализован на площади 60 кв. м. На месте работают 26 человек и 5 единиц техники.