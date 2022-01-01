При пожаре в квартире в Татарстане погиб один человек

КАЗАНЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Чистополе Республики Татарстан, в результате чего один человек погиб и пятеро, включая двоих детей, были госпитализированы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"В 21:00 31 декабря поступило сообщение о пожаре в г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 88. Установлено, что происходит горение дивана в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. В 21:50 в ходе тушения пожара в кв. № 11 обнаружено тело женщины, личность устанавливается. В результате пожара пострадали пять человек, из них двое детей. Пострадавшие госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила 30 кв. метров, причина пожара устанавливается.