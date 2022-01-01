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В Печоре устранили аварию, оставившую без тепла более 20 домов

В ближайшее время в дома начнут подавать тепло

ТАСС, 1 января. Авария на теплосетях в городе Печоре Республики Коми, где в четверг произошел прорыв, устранена. Об этом в субботу сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"Мы закончили, только сейчас подали тепло. <…> Сейчас начнут в дома подавать тепло", - сказал глава региона Владимир Уйба в видеообращении.

В четверг вечером на теплотрассе в Печоре произошла авария. В результате ЧП без отопления остались более 20 домов, в том числе в зону отключения попали детский дом №17 и госпиталь для ветеранов войн, в городе введен режим ЧС.

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